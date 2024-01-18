18 січня православні в Україні відзначають день пам’яті святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських.Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняУ давнину було прийнято Афанасьєв день за допомогою особливих оберегів захищати себе від нечистої сили і від пристріту.Часто для таких цілей використовували будяко, який зашивали в хустку і постійно носили в кишені. Вірили, що так можна надійно убезпечитися від зла та лиха, закляття. Також такий оберіг допомагав мандрівникам у дорозі.Що не можна робити у цей деньУ день Опанаса Ломоноса вважалося дуже поганою прикметою хрестити хлопчиків – забобонні вірили, що це могло викликати на них чоловіче безсилля та втрату енергії.Також нічого доброго не обіцяв переїзд у новий будинок – за старих часів вважали, що в іншому випадку в житлі будуть постійні сварки, конфлікти та скандали.Головні прикмети 18 січня Якщо ворони зграями кружляють – чекай на сильні морози; Якщо ж зграя ворон високо на небі, то прийдуть затяжні холоди; Якщо сьогодні йде завірюха, то весна прийде пізно; У цей день слухали киплячий самовар, і якщо він сильно гудів, то незабаром вдарять люті морози; Якщо на Афанасія відлига, то все літо буде непогожим, і буде неврожай картоплі.День ангела сьогодні відзначають : Оксана, Марк, Дмитро, Олексій, Микола, Максим. До речі, з’явився церковний календар на 2024 рік.Раніше ми писали, що в Україні мають намір встановити незвичайне свято.