Погода в Україні сьогодні, 18 січня, буде з дощем та шквальним вітром. У більшості областей вдень плюсова температура, а вночі місцями сильний мороз.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, вдень в Україні дощ, на північному сході країни з мокрим снігом. На Закарпатті очікуються сильні дощі. На дорогах ожеледиця.Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с, а в Карпатах місцями шквали до 25 м/с.Стовпчики термометрів покажуть: на півночі: вдень від +1 до +5, вночі -6 -17 градусів (у Чернігівській та Сумській областях найбільші морози); на сході: вдень 0 +3, а вночі -6 -15 градусів; на півдні: вдень від +6 до +8, вночі до +2 градусів; на заході: вдень+3 +8, а вночі від +1 до -5 градусів; у центрі: вдень +4 +7, вночі -2 -7 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно, вдень дощ, а вночі можливий сніг. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, прогнозуються шквали 15-20 м/с.Температура повітря вдень у Києві буде +3 +5 градусів, а вночі -6 -8 градусів. Нагадаємо, протягом минулого тижня в Україні спостерігали сильні морози. Потім до України прийшло відносне потепління. Але вже з 17 січня синоптики знову попередили про морози до -15 градусів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.