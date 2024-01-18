“Укрпошта” продовжує програму обміну ламп розжарювання. Наразі у відділеннях оператора доступно близько 7 млн LED-ламп.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу “Укрпошти”. Зазначається, що запроваджена урядом програма продовжує діяти як для фізичних, так й для юридичних осіб.Зокрема особливі умови продовжують діяти й для пенсіонерів, які вже раніше скористалися обміном – вони мають можливість отримати додатково до 5 LED-ламп. Для цього необхідно: пред’явити пенсійне посвідчення; паспорт; РНОКПП.Інші також мають можливість отримати до 5 світлодіодних ламп в обласних центрах, у міських та сільських відділеннях "Укрпошти" по всій країні."Крім того, програма надалі відкрита і для юридичних осіб, таких як: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ, які мають можливість отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву на порталі "Дія", – пише пресслужба. У відділеннях, де спостерігається найвищий попит, запаси LED-ламп будуть поповнювати доки лампочки будуть у наявності."Майже за рік від початку програми, українці обміняли у відділеннях "Укрпошти" більше 33 мільйонів жарівок, 10 млн з яких обміняли пенсіонери лише за місяць від оголошення про додатковий обмін світлодіодів у грудні 2023-го", – відзначає "Укрпошта". Програма обмінуВ Україні з січня 2023 кожному мешканцю надали можливість обміняти 5 ламп розжарювання на LED-лампи. Програма була введена для економії електроенергії на тлі постійних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.Наприкінці 2023 року пенсіонери отримали можливість отримати ще по п’ять лам. Їх почали видавати з 5 грудня у всіх сільських відділеннях "Укрпошти".Також пенсіонерам не потрібно мати одразу старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділення "Укрпошти" протягом місяця з моменту отримання п’яти LED-ламп.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.