Смачна корейська морква готується легко і дозволяє насолодитися її смаком, як доповнення до будь-якої страви. Зробити таку моркву можна вдома самостійно і ви будете готувати її знову й знову. Вона дуже корисна і готується неймовірно легко.Як зробити найсмачнішу корейську моркву, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео кулінара Вадима Бжезинського в Instagram.Що вам знадобиться: Морква – 1 кг Часник – 7-8 зубчиків Оцет – 5 ст. ложок Коріандр мелений – 1 ч. ложка Цукор – 3 ст. ложки Сіль -1 ч. ложка Перець свіжо мелений – 1 ч. ложка Олія – 120 млСпосіб приготування корейської морквиМоркву помити та почистити. Далі її натираємо та одразу робимо заправку.Змішуємо подрібнений часник, коріандр, оцет, сіль, перець, цукор та олію. Нічого не підігріваємо.Поєднуємо заправку з морквою та ретельно все перемішуємо руками. Потім перекладаємо в ємкість та закриваємо кришкою.Готову моркву ставимо в холодильник на 3-4 години. А вже після цього – споживаємо. Смачного! Посмотреть эту публикацию в Instagram

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