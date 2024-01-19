Сьогодні в Україні буде аномально теплим, як для січня. Щоправда, “плюси” на своїх градусниках побачать не всі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Найтепліше буде на півдні, +7…+12 градусів, тепла погода – у східних областях та у центральній частині України, вдень +2..+7 градусів", – розповіла вона.Крім того, у північних та західних областях буде значно холодніше - від -2…+2 та до 0 градусів відповідно.За словами синоптика, в залежності від температури повітря будуть відрізнятися і опади: дощитиме на півдні та сході; мокрий сніг на заході та півночі; центр поділиться – мокрий сніг на Вінниччині, Полтавщині, у Кропивницькому з районами; дощ – на Полтавщині та в Дніпрі з районами; через посилення антициклону Corvinі опади вдень малоймовірні на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині.Вітер сильний втримається лише в східних областях, на решті території буде помірним.Важливе попередженняВ Карпатах та на Закарпатті можливі сильні опади, тому є загроза сходження лавин. Туристам краще в гори не висуватись.Погода в КиєвіУ Києві вранці та ввечері – чи дощ, чи мокрий сніг, вдень – переважно хмарно."Температура повітря -1…+1 градусів. Вітер північно-західний, рвучкий, але не штормовий", – додала Діденко.Погода в лютому 2024 в УкраїніУ лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.