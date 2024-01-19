Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України вилучене майно білоруської компанії на суму понад 61 млн доларів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.Як повідомляється, працівники ДБР виявили під час досудового розслідування на території морського порту 26 тисяч тонн металевої продукції.Зокрема, у зоні митного контролю Одеської митниці виявили арматуру, труби та сталеві заготівлі, власником яких є компанія з Білорусі.

Фото: майно білоруської компанії на понад 61 млн доларів (dbr.gov.ua)"Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не "загубила" його супереч вимогам Закону "Про вилучення майна у період воєнного стану", – зазначили у ДБР.Наразі майно вилучено та передано на потреби військовослужбовців Збройних сил України 412 вагонів з металевою продукцією. Орієнтовна вартість становить понад 61 млн доларів."Активна робота Бюро продовжується - майно окупанта буде служити для його знищення", – наголосили у ДБР.Нагадаємо, раніше правоохоронці передали майже 140 тисяч набоїв Збройним силам України, які були вилучені у межах досудового розслідування.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.