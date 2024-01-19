Україна потребує більше далекобійного озброєння, зокрема, й авіабомб AASM Hammer, які передасть Франція. Це допоможе завдати болючих ударів ворогу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону."Наскільки вони (бомби AASM Hammer, – ред.) будуть корисними, треба дивитися на полі бою. Без сумніву, якщо дають – значить будуть долітати… Це далекобійна зброя. Сподіваюсь вона буде не менш ефективною, ніж ті, що уже передані Україні. Це і ракети HARM, і бомби GBU-62 JDAM, які зараз запускають ще з радянської техніки", – сказав він.Ігнат не назвав, з яких літаків будуть запускати французькі бомби, але припустив, що платформу вже знайшли."Нам потрібно більше засобів. Як ракет SCALP, Storm Shadow, HARM, JDAM. Питання у кількості… Треба більше саме кількісно, щоб завдавати ударів, болючих ударів, таких, як ми бачимо, інколи відбуваються у Криму по кораблях, по штабу Чорноморського флоту", – додав речник.Що цьому передувалоМіністр оборони Франції Себастьян Лекорню 18 січня заявив, що Париж надасть Україні керовані авіаційні бомби A2SM (AASM Hammer). За його словами, Франція передаватиме щомісяця близько 50 авіабомб, починаючи з січня 2024 року.Французький міністр додав, що авіабомби зможуть запускати з наявних у ЗСУ радянських літаків, зокрема МіГ та Су.Що відомо про французькі AASM Hammer – читайте у матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.