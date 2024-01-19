Запіканки – універсальна страва, яка легко готується й подобається багатьом. І якщо ви не знаєте, як приготувати курячу печінку, аби її їли вередуни та “малоїжки”, спробуйте додати до неї сир, рис, та молоко.Як приготувати просту та смачну запіканку з печінкою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти: рис – 400 г. куряча печінка – 400 г. твердий сир – 100 г. цибуля – 1 штука морквина молоко – 200 мл майонез жирний – 2 ст. ложки яйця – 3 штуки соняшникова олія – 2 ст. ложки панірувальні сухарі - 1 ст. л. часник, сіль, приправа до плову – на смак.Почнемо приготуванняСпочатку відваріть рис, він має бути сухим, намагайтеся не переварювати крупу, але вона не має "плавати" у воді.Потім наріжте цибулю, натріть моркву. Обсмажте їх на пательні, тримайте овочі на вогні протягом 8 хвилин. Паралельно подрібніть у блендері печінку та часник. Додайте до неї обсмажені моркву та цибулю, присоліть.В окремій ємності змішайте яйця з молоком та майонезом. Цю суміш також потрібно присолити, можна додати перець. Увімкніть духовку, аби вона прогрілася до 180 градусів. Візьміть форму для запікання, натріть її олією, а потім зробіть "подушку" з сухарів або ж манки. Викладіть туди половину відвареного рису, залийте його молоком з майонезом та яйцями. Зверху викладайте перебиту печінку з овочами, а потім увесь рис, який залишився.Страва має запікатися протягом 40 хвилин. Але за 10 хвилин до готовності дістаньте форму та посипте верхній шар натертим твердим сиром. Готову страву можна одразу подавати на стіл.Раніше ми вже розповідали, як готується салат “Шустрик”, який називають серйозним конкурентом “Олів’є”.Окрім цього, нещодавно стало відомо, як приготувати смачний яблучний пиріг з 6 інгредієнтів.