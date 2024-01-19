У Канаді готуються до прибуття десятків тисяч українців до 31 березня 2024 року. До цієї дати можна в’їхати у країну за візою CUAET, щоб мати право на спеціальну підтримку. За результатами опитування, до кінця березня можуть приїхати близько 90 тисяч українців, які отримали екстрені візи, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ctvnews.ca.Із березня 2022 року уряд Канади видав 936 293 екстрених тимчасових віз для українців, які хочуть працювати чи навчатися в Канаді, поки триває війна. До 28 листопада 2023 року до країни приїхали 210 178 українців із візами CUAET.Агентства з поселення готуються до прибуття десятків тисяч українців. Згідно з опитуванням перед прибуттям, які провели Міністерство імміграції біженців та громадянства Канади та Operation Ukraine Safe Haven, до кінцевого терміну планували прибути 90 000 людей, що отримали екстрені візи.У зв’язку із цим очікується значне зростання кількості новоприбулих порівняно з минулими місяцями, зазначив виконавчий директор організації Сарош Різві.За його словами, хвиля суспільної підтримки українців згасає. Натомість цим займаються організації. Сектор розміщення зараз більше готовий до прийому людей, але приплив людей зменшить можливості. Очікується, що перевірять готовність об’єктів – місткість та персонал готелів і навіть "продуктові банки" (food banks).Також залишається проблема, щоб знайти людям місце для проживання, сказав він. Новоприбулим пропонуватимуть поселитися у менших громадах, де легше та доступніше знайти житло.Люди зі спеціальною візою після 31 березня все ще зможуть приїхати до Канади, але вони не матимуть права на отримання трирічного дозволу на роботу чи навчання за програмою, а також не матимуть права на будь-яку фінансову підтримку чи підтримку для поселення.Нагадаємо, ми писали, що уряд Канади оголосив про нову програму підтримки українців із жовтня 2023 року. Йдеться про право на постійне проживання у країні.Також ми розповідали, що спонукає українських біженців виїжджати із Канади. Багатьом людям складно заробляти на життя.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.