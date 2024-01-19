Завтра, 20 січня, частково на півдні, а також у східних областях очікується мокрий сніг. На дорогах країни попереджають про ожеледицю. Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."Хмарно з проясненнями. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь", – пише пресслужба.На дорогах країни, крім Криму та Приазов’я, ожеледиця.Зазначається, що вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с.Температура: на заході коливатиметься від -3 до -7 вночі й від -3 до +1 вдень; на півночі коливатиметься від -4 до -8 вночі й від -1 до -5 вдень; на півдні коливатиметься від -1 до +4 вночі й від -1 до +6 вдень; на сході коливатиметься від -1 до +3 вночі й від -1 до +3 вдень.

Фото: погода на 20 січня (meteo.gov.ua)Погода в Києві та області"Хмарно з проясненнями. Вночі сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с", – пише пресслужба.Температура в області вночі від -3 до -8 морозу, а вдень від -5 до 0. У Києві вночі від -4 до -6, а вдень від -1 до -3Попередження про негоду у Києві та області"Ввечері 19 січня та протягом доби 20 січня на дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", – пише Укргідрометцентр. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.