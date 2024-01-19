Відомий доктор Ерік Берг, який веде блог та ділиться порадами, назвав продукт, який “вбиває” серце людини. Звісно, усі думають про цукор, але це не він.Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Берг розповів у новому відео, яке вийшло на його YouTube-каналі.Що шкодить серцю – найбільш небезпечний продуктЗа словами доктора, цей продукт – "рушійний фактор", який провокує хвороби серця. Він призводить до виникнення запальних процесів та шкодить артеріям. Цей продукт – олія з насіння. Будь-яка олія, яку роблять з насіння, запевняє доктор, дуже шкідлива. При цьому навіть якщо людина відмовилася від цього продукту, вона усе одно у "зоні ризику".Річ у тому, що олію з насіння додають у готові страви та оброблені продукти. Тому ви можете навіть не підозрювати, що вживаєте цю небезпечну річ. "Рослинна олія є ненасиченою жирною кислотою, тому вона дуже нестійка і схильна до окислення. Світло, повітря, кисень і температура можуть спричинити окислення. Олії з насіння містяться в багатьох продуктах. Вони використовуються в кулінарії, в заправках для салатів, приправах і майже в усіх оброблених продуктах", – наголосив Берг.

Чому олія шкідлива (фото: freepic.com)Чому олія з насіння шкодить здоров’юЗа словами лікаря, цей продукт може провокувати такі проблеми: запалення артерій підвищення рівня "поганого" холестерину ризик утворення тромбів.Окрім цього, рослинна олія з насіння може негативно вливати на метаболічні процеси. "Перевіряйте етикетки, щоб уникнути споживання олії. Використовуйте вершкове масло, оливкову або кокосову олію, олію авокадо та сало для приготування їжі" – резюмував Берг.Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що дієтолог пояснила, чи корисний вінегрет, який так популярний серед українців.Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що “модне” вівсяне молоко виявилося шкідливим.