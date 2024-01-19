Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Обговорили майбутній візит останнього до Ужгорода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента. "Співрозмовники обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді. З українського боку в заході планують взяти участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник Офісу Глави держави", – пише пресслужба. Як відзначив Єрмак, українська сторона налаштована на відкритий діалог й обговорення двосторонніх відносин між країнами. Зокрема голови Офісу президента привітав участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.Зустріч Зеленського та ОрбанаНаприкінці грудня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Це буде перша офіційна двостороння зустріч між двома лідерами з початку війни.За словами президента, він жодного разу не говорив з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про припинення вогню чи діалог з диктатором Володимиром Путіним.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.