Українські військові ефектно знищили російську реактивну систему залпового вогню “Град”. Для цього захисники використали американський HIMARS.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram."HIMARS відправив ворожу РСЗВ "Град" в пензель величезного вогненного танцю", – йдеться у повідомленні.На відео показана бойова робота захисників півдня України. Військовим вдалося виявити та знищити "Град". Внаслідок атаки українських бійців ворожа техніка була повністю знищена. Втрати Росії на війніГенштаб ЗСУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 375 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 750 росіян.Британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.Раніше ми повідомляли, що бійці ССО навели вогонь HIMARS і знищили російську командно-штабну машину на півдні України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.