Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 19 січня, становили 750 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 375 270 військових. Крім того, ЗСУ знищили 17 автомобілів, 14 артсистем та 10 ББМ.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно склали: особового складу – близько 375 270 (+750) осіб ліквідовано; танків – 6171 (+4) од.; бойових броньованих машин – 11 455 (+10) од.; артилерійських систем – 8868 (+14) од.; РСЗВ – 967 (+1) од.; засоби ППО – 654 од.; літаків – 331 од.; вертольотів – 324 од.; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5) од.; крилаті ракети – 1818 од.; кораблі/катери – 23 од.; підводні човни – 1 од.; автомобільної техніки та автоцистерн – 11 848 (+17) од.; спеціальна техніка – 1389 (+5) од.Ситуація на фронтіЗа даними Генштабу ЗСУ , в Україні на фронті протягом доби сталося 103 бойові зіткнення. ЗСУ стримують супротивника на Мар’їнському напрямі.Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, позиційні бої тривали на захід від Вербового та біля Роботино, Новопрокопівки та в районі Кринків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .