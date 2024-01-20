Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні сьогодні, 20 січня. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.Повітряну тривогу оголосили спочатку у Києві, потім "почервоніли" всі області України.Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з російського аеродрому Моздок.Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу через загрозу запуску ракет.Оновлено о 12:47У Києві та по всій Україні оголосили відбій загрози через МіГ-31К. Повітряна тривога тривала майже півгодини.Карта повітряних тривог станом на 12:20 Чим небезпечний МіГ-31КНагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху. До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.Остання атака дронівПізно ввечері 19 січня росіяни випустили кілька груп дронів-камікадзе. За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку.Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони знищили 4 з 7 "Шахедів". ППО працювала в Одеській, Миколаївській, Черкаській та Хмельницькій областях.Вранці Сили оборони півдня повідомили, що в їхній зоні відповідальності було знищено два безпілотники: один в Миколаївській, а інший в Одеській області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.