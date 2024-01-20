Відома актриса Ксенія Мішина, ведучий Анатолій Анатоліч, блогерка Аліна Шаманська та військовий й модель Назар Грабар відверто розповіли про інтимне життя. Вони зізналися, коли в них був перший секс.Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це вони розповіли у новому подкасті “Розлючена”, який вийшов на YouTube-каналі Шаманської.За словами Анатоліча, він вперше зайнявся сексом у 18 років. Грабар заявив, що у нього це сталося у 19 років.Мішина зізналася, що втратила невинність на першому курсі університету, теж у 18 років. Це сталося у машині, з чоловіком, який був першим коханням актриси.А Шаманська розповіла, що вперше зайнялася сексом у 20 з половиною років. Вона не зізналася своєму партнеру, що у неї до цього нікого не було."Мені було майже 21! Я вперше в житті поцілувалася по-справжньому у 19 років", – зазначила блогерка.

Зірки розповіли, коли вперше зайнялися сексом (скріншот)Згодом до розмови доєднався ведучий та герой шоу "Холостяк" Нікіта Добринін. Він заявив, що вперше зайнявся сексом теж у 18 років. Однако про нього він знав з дитинства."Мені було мало років, я точно не пам’ятаю, скільки. Думаю років 6, в мене сім’я лікарів і в нас була полиця величезна, книжна. І там багато було книжок з анатомії і я з раннього віку почав проявляти цікавість, і я розглядав "Анатомію", а потім я побачив книжку про секс… Це була моя перша сексуальна освіта", – розповів Добринін. Раніше ми вже розповідали, що зірка “Кріпосної” заявила про бажання піти на фронт та висловилася про мобілізацію жінок.Окрім цього, нещодавно вже стало відомо, що популярна українська блогерка шокувала виглядом після невдалої косметичної процедури.