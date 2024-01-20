Погода в Україні сьогодні, 20 січня, буде з дощем та мокрим снігом. Проте опади очікуються лише у частині областей країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, вдень на півдні, сході та у Дніпропетровській області очікується мокрий сніг та дощ. Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь.На решті території України без суттєвих опадів. Вітер північно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.Стовпчики термометрів покажуть: на півночі: вдень від +1 до -5, вночі -5 -9 градусів; на сході: вдень +1 -1, а вночі -5 +1 градусів; на півдні: вдень та вночі від +2 до -1 градусів; на заході: вдень -3 +1, а вночі від -2 до -6 градусів; у центрі: вдень -3 +1, вночі -2 -6 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура повітря вдень та вночі у Києві буде від 0 до +2 градусів. Нагадаємо, 18 січня на території Закарпатської області пройшли інтенсивні опади. Внаслідок негоди відбулося підняття рівня води у більшості річок.Через дощі на Закарпатті були затоплені приватні будинки, двори, дороги та сільськогосподарські угіддя.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.