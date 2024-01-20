16 січня відомій психологині та експертці на телебаченні Наталі Холоденко виповнився 41 рік. Своє свято вона відзначала в одному з найдорожчих готелів Монте-Карло “Ермітаж”. Наталя вирішила запросити своїх підписників, але не безкоштовно. Квитки на святкування коштували майже 25 000 гривень.Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сторінку Наталі Холоденко в Instagram.День народження за грошіДля святкування Наталя орендувала цілу конференц-залу, куди запросила всіх охочих розділити цей день з нею. Важко припустити, скільки коштує оренда такого приміщення в готелі "Ермітаж" у Монако.Однак на сайті бронювання номерів можна побачити, що вартість номерів за добу стартує від 22 000 гривень.

СкриншотПрограми заходу представлено не було. Вочевидь, Наталя ділилася порадами, спілкувалася із шанувальниками та співала пісні.

СкриншотХоча Холоденко зазначила, що подія дасть можливість "зануритися у її світ та оточення, отримати новий досвід спілкування, забрати купу корисних інсайтів та добре відпочити".

СкриншотКрім неї, на заході також були й інші спікери. Хто саме – невідомо.Якщо ж хтось не зміг придбати квиток на офлайн зустріч, її можна навіть переглянути в записі. Зараз він коштує 1 390 гривень, але це вартість зі знижкою.

СкриншотРаніше ми повідомляли про те, що гурт “Без Обмежень” припинив співпрацю з фондом Гринкевичів.Читайте також, як Тімур Мірошниченко привітав свого сина з днем народження.