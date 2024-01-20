Російські окупанти зосередилися на штурмах Авдіївки та Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку. Загарбники атакують майже без використання техніки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.Він зазначив, що окупанти не завдали жодного авіаудару за вчора, але здійснили три ракетні удари із ЗРК С-300 по Донецькій області і продовжують активно застосовувати артилерію. Перед цим росіяни тиждень активно використовували авіацію.За словами речника, є багато причин, чому окупанти зменшили активність авіації. Серед них можливе обслуговування літаків, проблеми з доставкою боєприпасів чи погода.Штупун додав, що росіяни акцентують штурмові дії на Авдіївці та Новомихайлівці."Це на Мар’їнському напрямку Новомихайлівка. І в основному це атаки піхотою майже без задіювання бронетехніки", – сказав речник.За минулу добу російська армія здійснила 592 артилерійських обстріли на Таврійському напрямку.Бої за АвдіївкуНагадаємо, з початку жовтня російські солдати продовжують активні штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто і окупувати його.При цьому українські захисники тримають оборону та завдають ворогові величезних втрат. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли останнім часом. Але розвідник не назвав конкретних цифр.Детальніше про ситуацію на передовій – можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.