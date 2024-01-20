Прикордонники викрили чоловіка у якого в телефоні виявили листування з “днрівцями”, які підтримують “русский мир”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби."Чоловік прямував до столиці. Під час перевірки правоохоронці виявили в мобільному номери російських операторів, листування з особами, що підтримують "русский мир" та, можливо, проходять службу в окупаційних військах", – пише пресслужба.

Фото: Прикордонники викрили колаборанта на листуванні з "днрівцями" (t.me/DPSUkr)Зокрема один із друзів колаборанта вихвалявся пропискою в Бахмуті. Також було встановлено й те, що чоловік з 2018 по 2021 рік проживав на території Росії. Усі інформація була передана Службі безпеки України. Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув’язнення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.