У Росії залишилось до десяти літаків А-50 двох різних модифікацій. Водночас країна-терорист не має можливості виробляти нові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.Реакція на збиття А-50 й пошкодження Іл-22 "Реакцію можна порівняти з реакцією на знищення крейсера "Москва". Це також дуже знакові події й дії українських Сил оборони дуже успішні. Заперечення, замовчування й визнання", – розповів Юсов. За словами представника ГУР, ворог ще не скоро зможе відновити пошкоджений Іл-22. Зокрема повертатись на попередні позиції терористи також не планують через страх знову потрапити під вогонь Сил оборони й Повітряних сил. Скільки "на ходу" Як розповів Юсов, у Росії ще залишилось менше десятка літаків А-50, зокрема його модифікацій. "Власне, мінусуємо ці, про які згадали (пошкоджений Іл-22 та А-50 у Білорусі, – ред.) й важливий факт Росія втратила можливість виробляти такі літаки. Втрата кожної такої одиниці – не відновлювана. Це величезна втрата, якщо говорити про суми коштів. Але крім цього й те, що вони не можуть повернути на поле бою", – пояснив Юсов. Ліквідація літака А-5014 січня ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 та підбили ІЛ-22. Спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літаків радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного командного пункту Іл-22 може відстрочити майбутні ракетні удари.Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що збиття А-50 та пошкодженні Іл-22 навряд чи серйозно вплине на можливості ворога завдавати масовані удари. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.