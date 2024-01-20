Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено пройшла в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, здолавши швейцарську тенісистку Вікторію Голубіч у двох сетах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.Australian Open, 3-й раунд, жінкиСвітоліна – Голубіч – 2:0 (6:2, 6:3) Українська тенісистка класно розпочала двобій. З брейком вона швидко створила гандикап, повівши 3:0. Згодом Світоліна обмінялася зі швейцаркою взятими на "чужих" подачах очками. А ззовні легкий брейк у восьмому геймі дозволив українці повести за партіями.Голубіч вирівняла гру на початку другого сету. Суперниці йшли нога в ногу – навіть на брейк Світоліної у четвертому геймі швейцарська тенісистка відразу ж відповіла зворотним. Та перша ракетка України таки довела власний клас.У восьмому геймі вона впіймала Голубіч на кількох дрібних помилках і ще раз узяла подачу суперниці. Так Світоліна відкрила шлях до остаточної перемоги. Відкладати цю справу вітчизняна тенісистка не стала і на першій же власній подачі зіграла "під нуль" і закрила сет і матч.У наступному колі Світоліна зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою. 19-річна тенісистка в третьому раунді сенсаційно вибила першу ракетку світу Ігу Свьонтек. Цей поєдинок, найімовірніше, відбудеться 22 січня.До слова, українка Ястремська вибила американку Наварро на шляху в 1/8 фіналу мейджора.Нагадаємо, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.