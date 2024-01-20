Сили протиповітряної оборони на півдні вночі знищили два ворожі ударні безпілотники типу “Шахед”.Про це заявила керівник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна із посиланням на її виступ в ефірі національного телемарафону."Цієї ночі ми спостерігали активність безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". У нашій зоні відповідальності сили протиповітряної оборони відпрацювали в Одеській та Миколаївській областях, збивши по одному дрону", – зазначила Гуменюк.За її словами, напрям польоту ворожих дронів-камікадзе цієї ночі був з півдня на північ і захід.Атака дронів у ніч на 18 січняЗазначимо, що попередній удар по Україні за допомогою "Шахедів" було зафіксовано 18 січня. Тоді ворог застосував 33 одиниці дронів, які запустив із району Приморсько-Ахтарськ та Курської області Росії. Також війська РФ атакували двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області по Харківській області.Протиповітряна оборона знищила 22 одиниці ворожих дронів, інші дрони не досягли своїх цілей."До відображення повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ", – писали Повітряні сили.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.