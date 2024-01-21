Командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр з позивним “Бот” висловився про мобілізацію в Україні та сказав, що б він міг порадити ТЦК. Окрім цього, військовий заявив, що призовний вік треба понизити до 22 років.Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це захисник України сказав в інтерв’ю Яніні Соколовій, яке вийшло на YouTube-каналі журналістки.Мобілізація з 22 роківВійськовий прокоментував тему призовного віку. Нещодавно з’явилася інформація, що вік чоловіків, які підлягають мобілізації, можуть знизити з 27 до 25 років. "Бот" вважає, що його треба знижувати ще більше."Взагалі смішно. 25 років це що? Це дорослий мужик, вже дядька. Ну за фактом, ну в сенсі? До 22 треба знижувати взагалі рівень. Які 25? Ну це дядько вже", – заявив боєць.

Військовий прокоментував тему зниження призовного віку (скріншот)У чому проблема мобілізаціїЗа словами "Бота", у ТЦК немає діалогу з суспільством. Він навів у приклад свою бригаду та пояснив, що чоловіки, які хочуть воювати саме у складі 3 ОШБр, отримують вишкіл та проходять навчання."Вони б краще організовували тотально вишколи такі, знаєте, для тих, хто хоче навчитись і для тих, хто готовий. Насправді ж багато хто боїться йти, тому що нічого не вміє, от і все. І тому що вірить, що в армії нічого нема, нічому не вчать", – пояснив військовий. Раніше ми вже повідомляли, що Буданов розповів, чого очікує у 2024 році на фронті в Україні.Окрім цього, нещодавно з’явилися потужні кадри з українськими військовими з 53-ї бригади.