Поліція Британії створила новий спеціальний підрозділ, який займеться протидією загрозам з боку Росії, Китаю та Ірану. У майбутньому список країн може розширитись.Про це заявив помічник комісара поліції Метт Джукс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News."Ми будемо найбільш відкритою частиною британського співтовариства безпеки, яке посилить свою реакцію на ворожі дії цих держав", – сказав він.Повідомляється, що новий спеціалізований підрозділ буде використовувати нові повноваження, передбачені законом.За його словами, британська поліція дуже стурбована ризиками впливу низки країн на національні вибори, які можуть відбутися цього року.Помічник комісара також сказав, що свідчення та відчуття його офіцерів свідчать про те, що виклик, який кидають ворожі держави, зараз більший, ніж будь-коли з часів Холодної війни.Підтримка Британією УкраїниВеликобританія з перших днів повномасштабної війни допомагає Україні зброєю, гуманітарною допомогою, навчанням українських військових.Раніше Кемерон заявив, що відмова США від підтримки нового фінансування України порадує тільки російського диктатора Володимира Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Також британський прем’єр заявив, що Британія не скоротить допомогу Україні у 2024 році, а навпаки – збереже чи навіть збільшить.Міністр оборони Британії Грант Шаппс також закликав Захід не допустити поразки України у війні з Росією, оскільки світові загрожує епоха диктаторів та автократії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.