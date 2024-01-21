Міністерство охорони здоров’я впроваджує фінансування допоміжних репродуктивних технологій за програмою медичних гарантій.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерство охорони здоров’я.Міністерство зазначило, що у багатьох країнах лікування безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій фінансується приватно, тож майбутні батьки несуть величезні фінансові витрати. А послуги з відновлення репродуктивного здоров’я є майже недоступними для більшості людей.Однак Україна змінює ситуацію та впроваджує фінансування допоміжних репродуктивних технологій.Програма медичних гарантій на 2024 рік покриватиме новий пакет послуг "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)".Як проходить процедураЖінок направлятимуть на лікування безпліддя державним коштом виключно за медичними показаннями.Лікарні за таку послугу отримуватимуть 60 324 гривні. Держава планує профінансувати 30 400 лікувальних циклів."Очікувана кількість новонароджених українців після впровадження послуги – близько 10 000", – сказали в МОЗ.Для долучення до програми медичних гарантій за новим пакетом послуг медичні заклади мають укласти контракт із НСЗУ впродовж січня 2024 року за повною формою.Нагадаємо в матеріалі РБК-Україна можна дізнатися про 5 помилкових суджень про безпліддя, які давно спростовані лікарями.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.