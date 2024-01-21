Сили протиповітряної оборони ЗСУ на півдні України знищили ворожий ударний безпілотник сьогодні вночі, 21 січня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ."Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши два ударні БПЛА типу Shahed-136/131", – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено один ворожий дрон.Нагадаємо, що сьогодні вночі у Повітряних силах ЗСУ про загрозу застосування ударних безпілотників попереджали мешканців Херсонської та Миколаївської областей.Атака на Україну в ніч проти 20 січняМинулої ночі російські війська також атакували Україну "Шахедами". Повідомляється, що терористи випустили кілька груп дронів-камікадзе. За даними ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку.Сили оборони півдня повідомили, що в їх зоні відповідальності було знищено двох безпілотників: один в Миколаївській, а другий – в Одеській області.У Повітряних силах ЗСУ пізніше повідомили, що ворог випустив сім ударних дронів , також застосував зенітні керовані ракети С-300. Зазначається, що Мобільні вогневі групи Сил оборони знищили чотири дрони, решта не досягла своїх цілей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.