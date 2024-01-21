Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з міністром закордонних справ КНДР Цой Сон Хі заявив про готовність відвідати Пхеньян найближчим часом.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).Міністр закордонних справ КНДР Цой Сон Хі приїжджала до Росії 15-17 січня на запрошення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова."Президент Путін ще раз висловив глибоку вдячність за те, що голова державних справ товариш Кім Чен Ин запросив його відвідати Пхеньян у зручний час, також висловив готовність відвідати КНДР найближчим часом", – написали в ЦТАК.За словами російських ЗМІ, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков на початку тижня говорив, що у Кремлі сподіваються, що візит Володимира Путіна до КНДР відбудеться у "недалекому майбутньому". Терміни будуть узгоджені дипломатичними каналами.Співробітництво Росії та КНДРКНДР допомагає Росії зброєю. Стало відомо, що Північна Корея може продати Росії новий тип балістичних ракет.4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні .За оцінками ГУР України, КНДР поставила Росії близько мільйона артилерійських снарядів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.