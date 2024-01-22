Євген Клопотенко не бачить нічого поганого в тому, що його партнерка може мати інтимні стосунки з іншою дівчиною. А от зрадою він вважає інші вчинки.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова амбасадора українського борщу та ведучого проекту “Пекельні Борошна” в 6 випуску “Він Вона Шоу”, яке щоп’ятниці виходить на каналі СТБ.За словами Клопотенка, для нього стосунки з однією людиною – це old school, "куколд" у його баченні – це джерело задоволення та кайфу.А от інтимне листування другої половинки з протилежною статтю, виявляється, для вільного у своїх сексуальних поглядах Євгена – це вже занадто."Інтимне листування – це навіть для мене зрада. Зайнятися коханням з кимось – це круто, а переписка – це, мабуть, щось таке незрозуміле для мене, скоріш вона в цьому випадку хоче мене образити. Краще переспати, ніж переписуватися", – висловився Євген.

Учасники 6 випуску "Він Вона Шоу" (фото: СТБ)Він наголосив, що про все треба домовлятися на початку відносин."Проговорити про кордони один одного, про правила в стосунках. Якщо люди домовилися, що для кожного "вільні стосунки" – це ок, тоді люди можуть бути разом. Зрадою для мене є те, коли ми домовилися про будь-що, а потім мені друга половинка каже, що вона передумала. Ось це для мене зрада", – наголосив Клопотенко.Зауважимо, що інші учасники шоу розділилися у своїх поглядах на питання зради.

Учасники 6 випуску "Він Вона Шоу" (фото: СТБ)Наприклад, співак Ivan Navi зазначив, якби його дружина зайнялася сексом з іншою дівчиною, то це для нього було б зрадою.А спеціаліст по інтимному масажу LEON вважає, що інтимні переписки з іншими – це норма. Раніше Євген Клопотенко розповідав, скільки коштують його послуги кухаря вдома у замовника.Також шеф-кухар розповідав, як готував для Олени Зеленської.