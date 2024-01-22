22 січня церква за новим стилем вшановує пам’ять апостола Тимофія, одного з учнів Христа.Що заборонено робити в день Тимофія, які прикмети та кого привітати з днем ангела 22 січня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Історія святаТимофій, один із учнів Христа, прийняв мученицьку смерть. У 80 років його вбили язичники. Своє життя він присвятив вірі, також був учнем апостолом Павла. На очах Тимофія відбувалися чудеса зцілення.Вважається, що після дня Тимофія повертаються морози. Тому в цю дату раніше було прийнято залишатися вдома, щоб перечекати холод і завірюху.Також у цей день варто проаналізувати свої сни. Вважалося, що якщо у Тимофіїв день побачити сон, то він здійсниться.Головні прикмети цього дня хуртовина - хороша погода повернеться не скоро пішов сніг – влітку буде хороший урожай погода сонячна – весна вже близько.Що не можна робити у день Тимофія суворо заборонено випробовувати успіх – ризикувати, грати в азартні ігри, сперечатися не можна виносити сміття – разом з ним на смітник може вирушити і щастя вашого будинку поганословити і сваритися.День ангела сьогодні відзначають : Анастасія, Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Яків. Раніше ми вже розповідали, хто святкуватиме день ангела у січні.Крім цього, нещодавно з’явився календар церковних свят на січень 2024 року.