Російська компанія “Новатек”, швидше за все, відновить масштабну діяльність на своєму переробному комплексі в Усть-Лузі та терміналі в Балтійському морі протягом кількох тижнів після атаки дронів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters."Новатек" заявив 21 січня, що був змушений призупинити деякі операції на величезному терміналі по відвантаженню палива в Балтійському морі та "технологічний процес" на комплексі через пожежу. По цілі відпрацювали безпілотники СБУ.Газета "Коммерсант" також повідомила, що внаслідок інциденту було пошкоджено два водосховища та насосну станцію."Ми вважаємо, що завод, швидше за все, повернеться до значної потужності протягом кількох тижнів або, у гіршому випадку, місяців", – наголошують аналітики московської брокерської компанії БКС.Комплекс отримує газовий конденсат, різновид легкої нафти, для переробки близько 7 мільйонів тонн на рік з Пуровського заводу в Західному Сибіру для подальшого виробництва нафтопродуктів, таких як нафта, авіагас і газойль.Аналітики також кажуть, що "Новатек" тепер буде змушений експортувати більше газового конденсату замість високомаржинального палива через інші термінали.Інвестбанк "Сінара" заявив, що через інцидент може постраждати чверть доходів "Новатека".Експорт нафтиРосія експортувала в Азію рекордний обсяг нафти, що використовується для виробництва нафтохімічної продукції, яка зрештою перетворюється на пластмаси та поліефірні волокна, в Азію після введеного у лютому ембарго Європейського Союзу на російські нафтопродукти.За даними LSEG, у 2023 році з порту Усть-Луга, де розташовано кілька точок збуту експорту сировинних товарів, до Азії було відправлено 5,2 млн тонн нафти, з них 2,8 млн тонн надійшло з терміналу "Новатека".Атака дронівУ ніч проти 21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух.За даними РБК-Україна, вибухи, і як наслідок пожежа, на морському терміналі в селищі Усть-Луга в Ленінградській області відбулися завдяки спецоперації СБУ.