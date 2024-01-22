Минулої ночі ворог атакував територію України дронами-камікадзе Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (РФ).Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ."У ніч на 22 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" із району російського міста Приморсько-Ахтарськ. Усі вісім "Шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.Протиповітряна оборона працювала у межах: Миколаївської; Херсонської; Дніпропетровської; Кіровоградської областей.Атака на Україну 21-22 січняВвечері у неділю, 21 січня, РФ знову запустила по території України безпілотники типу "Шахед". Тривогу оголошували у Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.Крім того, росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.