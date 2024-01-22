Російські війська обстріляли Куп’янський район Харківської області. Загинув чоловік.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА."Напередодні ввечері російські окупанти завдали артилерійського удару по селу Піщане Куп’янського району", – йдеться в повідомленні.За даними ОВА, від отриманих поранень загинув місцевий житель 1950 року народження.Обстріли Куп’янськаКуп’янськ та район Харківської області розташовані на лінії фронту, де ситуація на Лімано-Куп’янському напрямі останніми тижнями стала досить напруженою. Незважаючи на те, що Куп’янськ було звільнено від окупантів у вересні 2022 року, місто постійно обстрілюється.Наприклад, 18 січня росіяни атакували багатоповерхівку у Куп’янську. Жінка загинула, двох чоловіків було поранено. Також РФ ударила по Куп’янську 20 січня. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок. На даху знайшли снаряд, який не здетонував. Обійшлося без постраждалих.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.