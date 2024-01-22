Чехія не повертатиме військовозобов’язаних українців, які перебувають на території країни, назад в Україну для мобілізації.Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČT24."Таких механізмів немає, і вони, безумовно, не відповідали б міжнародному праву і зобов’язанням, які Чеська Республіка має на міжнародній арені", - сказав Ліпавський.Як повідомляється, у Чехії наразі перебуває близько 200 тисяч українських чоловіків з різними видами віз. Для продовження їх терміну дії необхідний дійсний український паспорт.Отримати новий паспорт можна, подавши заяву у відділенні міграційної служби в Празі, але для отримання документа представники служби можуть вимагати дійсний військовий квиток. Це може поставити під загрозу українців, які переховується за кордоном від мобілізації.Що передувалоНагадаємо, у грудня німецькі видання WELT та Bild опублікували інтерв’ю з міністром оборони України Рустемом Умєровим. ЗМІ, цитуючи міністра, написали, що Міноборони нібито планує призвати на військову службу з-за кордону українців. Йшлося про чоловіків віком 25-60 років.Також зазначалося, що йдеться про запрошення, а всіх, хто не виконає цю вимогу, нібито чекають санкції, які "поки що обговорюються".Згодом в Міноборони уточнили заяву Умєрова, яку поширили німецькі видання. Там зазначили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону.Сам міністр також пояснив свої слова про мобілізацію українців за кордоном. Умєров сказав, що мова йшла про запит на справедливість.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.