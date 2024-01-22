Сьогодні в Україні буде без опадів. А температура повітря вдень максимально опуститься до -6 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр."Температура вдень 1-6° морозу, у південних та західних областях близько 0°", – йдеться в повідомленні.Що стосується опадів, то їх не буде, очікується лише мінлива хмарність."Мінлива хмарність. Без опадів. У північно-східній частині вночі та вранці місцями туман. На дорогах України, окрім південних областей, ожеледиця", – додали синоптики.Вітер у східних та південних областях північно-східний, 5-10 м/с, на решті території південний 7-12 м/с, у західних та північних областях вдень місцями пориви 15-18 м/с. Погода в лютому 2024 в УкраїніУ лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.