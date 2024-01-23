Через обстріл Києва зранку, 23 січня, спалахнули авто та почалась пожежа у будинку. Також пошкоджені дитсадок, є поранені.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка, КМВА.Святошинський район: є поранений, горять авто, пошкодження дитсадка і будинкуВнаслідок ракетного удару, як зазначили у КМВА, у Святошинському районі: зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів; попередньо, є пошкодження дитячого садочку; попередньо, є пошкодження одного будинку."Вже відомо про одного пораненого. Інформація уточнюється. Оперативні служби слідують на місце. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!", – додали в адміністрації.Солом’янський район: є постраждалий та пожежа у житловому будинкуЯк розповів Кличко, у Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна."Наразі одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі", – додав він.Також Кличко повідомив і про загоряння в кількох квартирах житлового будинку в цьому ж районі. Печерський районЗа даними Кличка, у Печерському районі влучання в нежитлову будівлю."Підрозділи екстрених служб прямують на місце", – додав він.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.