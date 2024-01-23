У Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працюють сили ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА)."В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.Також у КМВА повідомили про роботу сил ППО в Київській області. Людей прохають перебувати в укриттях.Обстріли 22-23 січняВвечері у понеділок, 22 січня, Росія запустила по Україні кілька груп ударних дронів типу Shahed.Вночі 23 січня близько 4:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Загарбники пошкодили ракетою житловий будинок.Близько 5:30 по території України почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про запуск Росією ракет зі стратегічної авіації.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.