У Києві провторно прогриміли потужні вибухи. Працюють сили ППО.Про це повідомляє у Telegram мер столиці Віталій Кличко."Вибухи в місті! Деталі згодом. Не покидайте укриттів!", – йдеться у повідомленні.Обстріли 23 січняВночі 23 січня близько 4:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Загарбники пошкодили ракетою житловий будинок.Близько 5:30 по території України почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про запуск Росією ракет зі стратегічної авіації.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.