Житловий масив Сихів у Львові залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство “Львівтеплоенерго” у вівторок, 23 січня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу “Львівтеплоенерго”."Унаслідок хакерської атаки порушено систему управління теплопостачанням. Тривають роботи з відновлення подачі опалення та гарячого водопостачання в житловому масиві Сихів. Орієнтовний термін відновлення – 21:00", – йдеться в повідомленні.Також у Львівській міськраді повідомили, що минулої ночі стався збій у системі теплопостачання "Львівтеплоенерго", внаслідок чого зупинилися 324 індивідуальні теплові пункти в житловому масиві Сихів.Наразі відновили роботу 175 пунктів і до кінця дня планують повністю відновити подачу тепла та гарячої води.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.