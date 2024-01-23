У Харкові ліквідували аварію на газопроводі внаслідок ракетної атаки росіян 23 січня. Це було наймасштабніше влучання по газорозподільній сфері в місті впродовж цієї зими.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Нафтогаз”."РФ зранку влучили в газопровід середнього тиску на території Харкова. Упродовж цієї зими аналогічних за масштабом влучань по газорозподільній сфері в місті не було", – йдеться в повідомленні.Зазначається, що аварійно-диспетчерські бригади "Газмережі" одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об’єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків, загоряння зупинили.Як повідомили у "Нафтогазі", доставка газу до осель харків’ян відновиться одразу ж після усунення всіх наслідків російської атаки та проведення ремонтних робіт.Обстріл Харкова 23 січняВночі окупанти обстрілювали Харків. Зокрема, били районом житлової та цивільної забудови.Пізніше вже вранці у місті пролунала серія вибухів. Внаслідок російського обстрілу Харкова зруйновано під’їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди.Раніше повідомлялося про 42 постраждалих. Серед них четверо дітей, їхній стан середньої важкості. Ще три людини загинули.Пізніше кількість загиблих та поранених через масований ракетний удар росіян по Харкову збільшилася. Вже відомо про 5 жертв та 51 пораненого.Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, через удар по Харкову постраждали 30 житлових будинків, вибито біля тисячі вікон.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.