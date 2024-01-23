23 січня на півночі та у Вінницькій області очікується мокрий сніг. Вдень буде тепло до +7 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укргідрометцентр”."Вдень і у північних та Вінницькій областях невеликий сніг, вдень місцями з дощем; на решті території без опадів", – розповіли синоптики.На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах вночі та вранці місцями пориви 17-22 м/с."Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Одещині 2-7° тепла", – додали в "Укргідрометцентрі". Погода в лютому 2024 в УкраїніУ лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.