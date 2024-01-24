24 січня православні вшановують пам’ять блаженної Ксенії.Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняПреподобна Ксенія (V), родом із знатного римського сенаторського роду під ім’ям Євсевія, вирізнялася своїм прагненням до божественного з дитинства.Життя святої Ксенії, пронизане високими моральними принципами, приваблювало багато душ до шляху спасіння. У момент її смерті, під час молитви, Господь виявив у небі над монастирем знамення у вигляді світлого вінця з хрестом, який супроводжував її тіло при виносі його до народу і продовжував сяяти до моменту поховання. Безліч хворих, торкавшись мощей святої, отримали зцілення.Що заборонено робити цього дняТак, людям похилого віку забороняється прибирати в будинку і перестилати ліжко. Також не рекомендується стригти волосся. Проте, молоді люди, навпаки, мають виконати всю роботу замість людей похилого віку.У народі день називали Ксенія Півзимниця, адже вже половина зими за спиною. Існувало цікаве повір’я: "Хто першим сяде вечеряти за стіл, той першим і помре". Тому намагалися сісти їсти надто пізно.У День Ксенії не можна ображати, знущатися та сміятися з людей.Важливі прикмети цього дня дивилися, який сьогодні день: на світлому небі хмари – буде гарна погода; кружляє завірюха – до малої кількості корму для худоби; сонячний день – до теплої весни; погода безвітряна – чекайте теплу та суху погоду у другій половині липня.Хто сьогодні святкує іменини: Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Денис, Ксенія, Оксана. Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.Читайте також про те, хто святкуватиме день ангела у січні.