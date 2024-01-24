У Нью-Гемпширі пройшов праймеріз Демократичної та Республіканської партій.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.Чинний президент США Джо Байден лідирує у праймеріз від Демократичної партії .Наразі за нього проголосували 67,5% виборців. На другому місці розташувався Дін Філліпс, за якого віддали голос 19,3%. Фото: попередні результати голосування у праймеріз від Демократичної партії (edition.cnn.com)Праймеріз Республіканської партіїВід Республіканської партії зараз лідирує Дональд Трамп. Він набрав 54,4% голосів та випереджає свою опонентку Ніккі Гейлі приблизно на 25 тисяч голосів.За Гейлі проголосували 43,6% виборців. Фото: попередні результати голосування у праймеріз від Республіканської партії (edition.cnn.com)Оновлено 07:44Дональд Трамп переміг Ніккі Гейлі на праймеріз Праймеріз у СШАПраймеріз – це первинні вибори у США, на яких виборці обирають кандидатів у президенти від тієї чи іншої партії. Праймеріз проводять у кожному штаті США.Праймеріз зазвичай проводять протягом декількох місяців перед основними виборами, які проходять у листопаді. Результати праймеріз визначають, хто представлятиме ту чи іншу партію на основних виборах.Якщо жоден кандидат не набирає абсолютної більшості голосів, то проводиться другий тур праймеріз. У другий тур виходять два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. У них беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська.До речі, відбувся праймеріз в Айові. На внутрішньопартійних виборах переміг Дональд Трамп.Нагадаємо, що за результатами опитування Трамп вирвався у лідери напередодні праймеріз у США.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.