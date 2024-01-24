Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України” оголошує грантову програму для підтримки розвитку українських середніх та великих переробних підприємств.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України."Сьогодні завданням Уряду України є не лише відновлення економіки… Але й створення міцних підмурків для якісно нової моделі її розвитку. Ключем для вирішення цього завдання є розвиток вітчизняного виробництва, зокрема переробки. Уряд максимально сприяє розвитку переробних підприємств", – зазначила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.У рамках програми буде надано близько 30 грантів обсягом від 150 тисяч доларів до 500 тисяч доларів. Загальний обсяг фінансування – 10 мільйонів доларів.Гранти будуть надані підприємствам у таких секторах: упаковка та пакувальні матеріали; харчова промисловість; машинобудування та металообробка; текстиль; продукти на відновлення та реконструкцію (будматеріали, вікна, двері тощо).Прийом заявок триватиме до 8 березня 2024 року. Детальна інформація щодо подачі заявки, необхідних документів та критеріїв відбору за посиланням.Гранти для українцівРаніше ми повідомляли, що українки, які проживають у Київській та Житомирській областях, а також захоплюються доглядом за дітьми й мріють відкрити власний дитячий заклад у себе вдома можуть отримати грант.У своєму матеріалі РБК-Україна пояснило, як працює грантова система та які умови потрібно виконувати, щоб отримати фінансову допомогу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.