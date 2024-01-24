Гороскоп на найближчий час розповість, кого з представників зодіакального сузір’я чекають хороші новини та покращення справ після важкого періоду життя.В кого зі знаків Зодіаку життя зміниться на краще, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Sante.БлизнюкиМинулого року ви щедро віддавали, не очікуючи нічого у відповідь. Цей рік обіцяє вам визнання, на яке ви заслуговуєте. Ваші старання будуть помічені та винагороджені. Готуйтесь отримати плоди свого терпіння та доброти. Зірки будуть сприяти вашим планам та бажанням. Будьте цілеспрямованими та користуйтеся тими можливостями, які подарує доля. СтрілецьВи станете свідками того, як ті, хто намагався вам нашкодити, засвоять уроки. Ваша сила полягає у вашій здібності зберігати спокій. Скористайтесь цим часом, щоб зосередитись на вашому самопізнанні та особистісному зростанні. Складіть свій власний план розвитку і добивайтеся того, чого хочете досягти. КозерігНастав час розкрити свою справжню сутність і звільнитись від бажання всім подобатись. Прийміть свою незалежність та самодостатність. Ці риси принесуть натхнення та благополуччя вам та вашому близькому оточенню. Будьте самим собою та не бійтеся рухатися вперед.Раніше ми писали, в кого зі знаків Зодіаку життя перевернеться наприкінці зими й прийдуть несподівані зміни. А також ми розповідали, що чекає на кожен знак Зодіаку у найближчий тиждень, з 22 по 28 січня.