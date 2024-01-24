Ріта Ора вже не вперше з’являється на публіці в одязі від українських брендів. Цього разу артистка вибрала шубу від бренду Kulakovsky.Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бренду та Ріти Ори.Ріта Ора одягнула шубку від українського бренду Відома британська співачка вирішила у Парижі прогулятися в шубі від Артура Кулаковського та запам’ятати цей момент завдяки фотографії, яку зірка виклала у своїй соцмережі. Як відомо, Ріта Ора, як і багато інших світових знаменитостей, зараз проводить час у Франції з метою відвідати модні покази. А в перервах між ними співачка насолоджується атмосферою, шармом і красою паризьких вулиць. Так, на одній з вулиць Ора показала, що таке український сучасний стиль. Ріта вирішила влаштувати собі невеличку вуличну фотосесію та на одному з кадрів позує у шубі українського дизайнера.

Ріта Ора у шубі від українського бренду (фото: instagram.com/ritaora)Шубка має кремовий колір та вироблена з овчини, яку стилізувала кофтиною у тон, блакитними трохи вільними джинсами та чорними лоферами від також відомого бренду Miu Miu.Це ж саме фото можна побачити на сторінці бренду Kulakovsky з відміткою зірки у stories. Засновник завжди викладає фото зірок у своєму одязі, адже це додає статусності та демонструє, наскільки українських виробників полюбляють відомі закордонні зірки.Загалом Kulakovsky – це бренд про сучасність, вишуканість, комфорт та універсальність. Артур досить довго протоптував свій шлях у світ високої моди, а тепер його речі визнають світові зірки, які часто відмічають сторінку бренду на своїх світлинах та згадують його у своїх дописах та stories. А це також допомагає зробити дизайнера та його роботи більш відомими.

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