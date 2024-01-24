Українські чоловіки з давніх давен мають таку установку, що вони є годувальниками родини. Ця тактика досі актуальна, але зараз на це потрібно багато грошей, тому блогер дізнався, скільки відсотків чоловіків, заробляють від тисячі доларів.Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео блогера Voldemarrrin.Який відсоток чоловіків в Україні заробляють від тисячі доларів на місяцьУкраїнський блогер, який займається інвестиціями та трейдингом дізнавшись статистику, вирішив запитати думку людей з приводу заробітку чоловіків у нашій країні.Українці різного віку на камеру озвучили свої припущення і вони виявились такими: "Десь відсотків 20" "Відсотків 60" "Десь 73 відсотки" "Відсотків 20".Звісно, дивлячись навколо, багато хто думає, що відсоток чоловіків з гарною зарплатою високий, але він складає лише 6,5 відсотків, виходячи з відео.Також люди приєдналися у коментарях та висловили свою думку з приводу цього питання: "Давайте будем чесними, в статистику не ввійшли ті, хто не платить податки та/або отримує в конверті, тому реально відсотків 10 мінімум" "Здається, це офіційна статистика, де у нас люди отримують на папері мінімалку. Дивлячись на кількість дорогих авто, щось не вірю я, що їх можна купити на зп в 15000 гривень". Обурення деяких людей зрозуміло, адже неофіційно можна заробляти набагато більше, ніж одну тисячу доларів, але ж ці кошти ні в яку статистику не входять, тому вона така невелика. Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Володимир Експерт з трейдингу Інвестиції (@voldemarrrin)Раніше ми розповідали про те, в який період життя хотіли б повернутися українці. Також читайте наш матеріал про те, хто має фінансово забезпечувати родину: чоловік чи жінка.