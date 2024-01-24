Сьогодні, 24 січня, в Україні майже скрізь буде тепла погода – до +5 оградусів. Але все-таки залишаться регіони, де все ще вируватимуть “мінуси”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."24 січня в Україні протягом дня переважатиме досить тепла погода із температурою повітря +1…+5 градусів", – розповіла вона.Водночас, в східних областях та на Сумщині буде свіжіше, 0, -3 градуси.Мокрий сніг, часом із дощем, очікується у західних областях, в другій половині дня та ввечері й на півночі України, а також у центральній Вінниччині."На решті території істотні опади – навряд. Вітер в Україні повіватиме з південного заходу, передбачається рвучким, до сильного", – консттувала Діденко.Погода в КиєвіУ Києві 24 січня протягом дня температура повітря становитиме 0….+3 градуси. Буде поривчастим південно-західний вітер. Мокрий сніг пройде вже аж ввечері.Коли чекати на потепління та наступні морози в Україні?Як розповідала Діденко раніше, підвищення температури повітря очікується з 24 січня."А наступне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде із 28 січня", – додала вона.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.