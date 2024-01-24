Найближчими днями Польща та Україна розпочнуть технічні переговори щодо експортних ліцензій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра сільського господарства Польщі Чеслава Секерського, якого цитує Polskie Radio. За словами Секерського, сертифікати, які були створені за зразком тих, які Румунія та Болгарія погодили з Україною, обмежать надмірний приплив товарів до Польщі, а також припинять торгову суперечку між країнами. "Наші експерти з Міністерства сільського господарства спілкуватимуться з фахівцями Мінагрополітики України і обговорюватимуть продукт за продуктом. Будуть ліцензії, в яких будуть вказані обсяги експорту, а також в цих ліцензіях буде запис про одержувача, куди йде товар. Ми хочемо це трохи формалізувати, але це також впорядкувало б торговельні потоки", – пояснив міністр. Зокрема він додав, що початок технічних переговорів не означає скасування ембарго доти, доки Україна та Польща не домовляться про двосторонні правила щодо потоку товарів. "Лише тоді, коли ми домовимось, і домовимося про певні речі, ми будемо говорити про зняття ембарго", – відзначив Секерський. Проблеми з імпортом продовольства з України4 червня 2022 року набув чинності регламент про тимчасові заходи з лібералізації торгівлі. У документі тимчасово призупинена низка тарифів, прописаних в Угоді про асоціацію України з ЄС. Через дію регламенту, низка країн почали зазнавати збитків від перенасичення ринків продукцією з України, що призвело до протестів. Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина вимагають від Єврокомісії введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.Як писало Financal Times, Брюссель запровадить "запобіжні заходи", які дозволять блокувати продовольство з України, якщо це становитиме загрозу падінням цін у Польщі та інших сусідніх країнах.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.