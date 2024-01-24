Російські війська 24 січня російські війська обстріляли в Херсоні лікарню, поранено двох медиків. У місті знову лунають вибухи.Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram."Росіяни обстріляли одну з міських лікарень. Поранення отримали двоє медичних працівників", – розповів він.Також під удар потрапила 60-річна херсонка. Її шпиталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.У Херсоні знову лунають вибухиЗа даними Прокудіна в місті неспокійно – у Херсоні знову лунають вибухи."Ворог продовжує крити вогнем житлові квартали міста", – додав голова ОВА.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.